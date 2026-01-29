Terracina reiterate violenze sulla compagna divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico a Terracina

La polizia ha preso un uomo che da tempo maltrattava la compagna. Ieri pomeriggio, su richiesta della procura di Latina, il giudice ha emesso un divieto di avvicinamento e ha installato un braccialetto elettronico per controllare i suoi movimenti. Gli agenti sono intervenuti dopo aver raccolto prove di ripetute violenze che si sono ripetute nel tempo.

Terracina, 29 gennaio 2026 – La polizia di Stato di Terracina, nel pomeriggio di ieri, ha eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa emessa dal GIP presso il Tribunale di Latina, su richiesta della procura della repubblica di Latina, nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di maltrattamenti ai danni della compagna. Il provvedimento è stato emesso, a seguito di un'articolata attività investigativa avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima, che aveva riferito agli investigatori di reiterate condotte di violenza fisica, verbale e psicologica subite nel corso del tempo, con un'intensificazione degli episodi negli ultimi mesi.

