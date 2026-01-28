Terni proposta del sindaco Stefano Bandecchi sulla sicurezza | Postazioni fisse con allarmi integrati nelle zone più delicate

Nel consiglio comunale di Terni di mercoledì, il sindaco Stefano Bandecchi ha presentato una proposta concreta per migliorare la sicurezza in città. Ha parlato di installare postazioni fisse con allarmi integrati nelle zone più delicate, rispondendo alle richieste di alcuni cittadini e ai recenti fatti di cronaca. La proposta mira a rafforzare il presidio del territorio e a rendere più immediato l’intervento in caso di problemi.

Postazioni in cui carabinieri, polizia, possono avere dei presidi stabili, con anche telecamere, di supporto alle persone più fragili e nelle aree più problematiche Focus sulla sicurezza nel Consiglio comunale di Terni di mercoledì 28 gennaio. Alla luce degli ultimi fatti di cronaca e su sollecitazione di alcuni cittadini, il sindaco Stefano Bandecchi ha presentato in apertura una proposta articolata per rafforzare il presidio del territorio, in particolare a tutela delle categorie più fragili. “La situazione della sicurezza e della criminalità in città non è drammatica ed è sotto controllo - ha spiegato il sindaco - ma alcuni episodi sono inevitabili.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Sicurezza Umbria, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio Caos in consiglio comunale, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi rinviato a giudizio La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Terni, il sindaco Bandecchi contestato per le posizioni su Gaza Ultime notizie su Terni Sicurezza Argomenti discussi: Nuovo ospedale Terni, da domani sit in di Bandecchi. Maggioranza: iniziativa contraddittoria; Trasporto ferroviario, Nova: Presidente Proietti, sindaco Tardani, mobilitiamoci!; Nuovo ospedale di Terni, dieci giorni di protesta tra scontro politico e diritto alla salute; A Terni grave situazione di legalità sospesa: Ascani e Verini presentano due interrogazioni parlamentari. Terni, il sindaco Bandecchi guida la rivolta per il nuovo ospedale. Sit in di protesta a Perugia di fronte alla RegioneSarà allestito un gazebo che resterà aperto in piazza Italia dalle 10 alle 17 per 10 giorni consecutivi. Si prevede una massiccia adesione ... corrieredellumbria.it Nuovo ospedale, il sindaco Bandecchi guida la protesta in piazza: Progetto bocciato senza spiegazioniIl primo cittadino di Terni, appoggiato dai manifestanti giunti in autobus, ha snocciolato cifre e problemi del nosocomio cittadino ... perugiatoday.it Sono spariti. Come d'incanto. Gli striscioni, i cartelloni (anche gli spray) affissi e utilizzati ieri nel sit-in sotto il palazzo della Regione Umbria, creando disappunto in particolare al Sindaco di Terni Stefano Bandecchi che aveva organizzato la manifestazione. "O - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.