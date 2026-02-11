Notte terribile nella zona industriale Raffica di furti in poche ore | Ci hanno smurato la cassaforte

Una notte di paura nella zona industriale di Empoli, dove tre aziende sono state prese di mira dai ladri. I malviventi sono entrati in azione tra le ore tarde e l’alba, smurando le cassette di sicurezza e rubando ciò che potevano. Le aziende colpite sono state colpite senza pietà, lasciando dietro di sé danni e molte domande senza risposta. Le forze dell’ordine stanno indagando, ma ancora nessun arresto.

Empoli, 11 febbraio 2026 – Raffica di furti in notturna nella zona industriale del Terrafino: tre aziende sono finite nel mirino dei malintenzionati nel giro di poche ore. Il primo colpo, intorno alle 23 di lunedì. I ladri – due uomini di corporatura robusta – parcheggiano l'auto a pochi metri dall'Euro Officina di via Reali. Scesi dalla vettura si coprono il volto, probabilmente con una calza, scavalcano il cancello e senza destare sospetto, in tutta calma. iniziano il 'lavoro'. A tenerli d'occhio, la videocamera di sorveglianza della ditta A.e.A. srl, che si trova proprio di fronte all'Euro Officina: le immagini riprendono i malviventi mentre si avvicinano al piazzale dell'officina.

