La Ternana perde il recupero con Juve Next Gen Ora giorni di fuoco | derby e assemblea dei soci

La Ternana ha perso il recupero contro la Juventus Next Gen con il punteggio di 2-1. La partita si è conclusa con i padroni di casa in vantaggio grazie a una rete nel primo tempo e una nel secondo, mentre i rossoverdi hanno segnato una sola rete nel secondo tempo. La sfida ha visto l'ingresso in campo di alcuni nuovi giocatori nel corso della ripresa. Ora la squadra si prepara ad affrontare impegni difficili, tra il derby e l’assemblea dei soci programmata nei prossimi giorni.

JUVENTUS NEXT GEN 2 TERNANA 1 JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Mangiapoco; Brugarello, F. Scaglia, Gil; Pagnucco, Macca (40’ st Oboavwoduo), Owusu (40’ st Mazur), Puczka; Anghelè (25’ pt Faticanti), Gunduz (20’ st Deme); Cerri (20’ st Guerra). A disp. S. Scaglia, Fuscaldo, Amaradio, Van Aarle, Licina, Cudrig. All. Brambilla. TERNANA (3-5-2): D’Alterio; Donati, Capuano (35’ st Maestrelli), Pagliari; Kerrigan (45’ st Tripi), Orellana, Proietti (35’ st Garetto), McJannet, Ndrecka; Aramu (35’ st Panico), Pettinari (25’ st Leonardi). A disp. Vitali, Morlupo, Kurti, Meccariello, Bruti. All. Fazio. Arbitro: Di Mario di Ciampino. Marcatori: 10’ pt Puczka, 16’ st Aramu, 36’ st Guerra Ammoniti: Brugarello, Pagliari, Scaglia, Gil, Orellana Recupero: pt 3 – st 6 Angoli: 3 - 9 Rossoverdi sfortunati nella partita di recupero. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Ternana perde il recupero con Juve Next Gen. Ora giorni di fuoco: derby e assemblea dei soci Amg Energia, ok dell'assemblea dei soci all'ingresso dei privati: ora la palla passa al CdaLa società partecipata, attraverso un avviso pubblico, selezionerà un partner con l'obiettivo di rinnovare i tanti impianti d'illuminazione più... Juventus Next Gen-Ternana, le formazioni UFFICIALI del recuperoLe formazioni di Juventus Next Gen-Ternana si affrontano nel recupero della sfida rinviata, a causa degli impegni delle nazionali (ore 14. Temi più discussi: La Ternana perde il recupero con Juve Next Gen. Ora giorni di fuoco: derby e assemblea dei soci; Juve Next Gen-Ternana 2-1, Fazio: Sconfitta difficile da digerire, ma la squadra ha dato tutto; Tabellino partita Juventus Next Gen vs Ternana; Ternana beffata dai giovani della Juventus NG (2-1) | Pagelle. Ternana ko contro la Juventus Next Gen, Fazio: Sconfitta difficile da accettareCade la Ternana nel recupero della 34ª giornata di Serie C (Girone B): la Juventus Next Gen si impone per 2-1 al termine di una gara combattuta. Nel post-partita, il tecnico rossoverde ... tuttojuve.com Juve Next Gen-Ternana, Aramu: Dobbiamo essere più ciniciramu, attaccante rossoverde, si presenta ai microfoni del Moccagatta per commentare la sconfitta della Ternana contro la Juve Next Gen: ... calciofere.it Puczka fa dieci, Guerra glaciale e Mangiapoco versione Superman: Juve Next Gen, le pagelle - facebook.com facebook #Puczka fa dieci, Guerra glaciale e Mangiapoco versione Superman: #Juve Next Gen, le pagelle x.com