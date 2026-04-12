Ternana il Mister X pronto all’acquisto | identikit e intoppi a un giorno dal possibile baratro

A un giorno dalla possibile crisi societaria, si fa strada l’ipotesi di un acquirente interessato alla Ternana. Secondo fonti vicine alla vicenda, ci sarebbe un potenziale acquirente pronto a presentare ufficialmente un’offerta alla famiglia Rizzo, con condizioni chiare per l’acquisto della società. La proposta potrebbe concretizzarsi già nella giornata di domani, 13 aprile, aprendo uno scenario nuovo per il futuro del club.

Ci sarebbe un “Mister X” pronto a rilevare la Ternana, che nella giornata di domani, 13 aprile, potrebbe formalizzare la sua proposta alla famiglia Rizzo, mettendo per iscritto anche le condizioni per le quali farebbe il “grande passo”: prendere la società di via della Bardesca in serie C e fare.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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