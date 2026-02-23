Fiorentina-Pisa 1-0 | Conti virtualmente chiusi al Franchi | nerazzurri ko nel derby e a un passo dal baratro

La vittoria della Fiorentina contro il Pisa è stata decisa da un gol di Kean, che ha trovato l’angolo basso al primo minuto. La sconfitta dei nerazzurri nel derby, giocato al Franchi, complica la loro situazione in classifica. La partita ha mostrato alcune lacune difensive e poca solidità da parte di entrambe le squadre. La squadra toscana si avvicina alla salvezza, mentre il Pisa si avvicina a un momento difficile.

Il Pisa perde il derby al termine di una gara di sofferenza nel primo tempo e più coraggioso nella ripresa: la sconfitta fa suonare il 'De profundis' Discorso salvezza virtualmente chiuso con il destro nell'angolino basso di Kean in avvio di gara. Il derby del Franchi termina, purtroppo come sempre, con qualche rimpianto e tanti difetti. Per un tempo il Pisa si consegna alla Fiorentina, abile a sbloccare il punteggio in apertura ma poi troppo specchiata nei suoi fraseggi. In qualche modo lo Sporting Club resta in gioco e nella ripresa costruisce anche qualche situazione interessante, ma le speranze terminano con il destro di Canestrelli sparato nel cantiere della curva Fiesole.