Teramo propagandava idee fondate su suprematismo e accelerazionismo | arrestato 17enne

Un diciassettenne è stato arrestato a Teramo per aver diffuso sui social network contenuti legati al suprematismo e all’accelerazionismo. Durante le indagini, sono stati trovati in suo possesso manuali che spiegano come realizzare armi utilizzando stampanti 3D. Le autorità hanno sequestrato il materiale e sequestrato anche dispositivi elettronici collegati alle attività del giovane. Il procedimento giudiziario prosegue per chiarire le responsabilità.

Propagandava sui social idee fondate sul suprematismo e sull’ accelerazionismo e deteneva manuali di istruzione per realizzare armi con stampanti 3D. Arrestato dalla Polizia di Stato e condotto in una comunità per minori un 17enne residente a Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. Nelle prime ore di questa mattina la Digos di Teramo ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in comunità nei confronti del giovane, ritenuto gravemente indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e di addestramento con finalità di terrorismo, commessi mediante la detenzione e divulgazione di documenti contenenti, tra le altre cose, istruzioni per la preparazione e l’uso di armi da fuoco e bombe molotov.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Teramo, propagandava idee fondate su suprematismo e accelerazionismo: arrestato 17enne Leggi anche: Accelerazionismo, riti satanici e come preparare una molotov: arrestato un altro 17enne radicalizzato Leggi anche: Teramo, propaganda suprematista su web e istruzione per armi: arrestato un 17enne