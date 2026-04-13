Questa mattina, agenti della Digos di Teramo e dell’Aquila hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un ragazzo di 17 anni a Sant’Egidio alla Vibrata. L’indagine ha portato alla scoperta di contenuti sui social in cui si promuovevano ideologie suprematiste, oltre a materiale riguardante l’istruzione per armi. L’operazione si inserisce in un’attività di monitoraggio di contenuti online e attività illegali.

Il minore era in possesso di materiale finalizzato all’autoaddestramento. Trovato anche un video su come preparare una molotov Questa mattina la Digos di Teramo e dell’Aquila ha dato esecuzione, a Sant’Egidio alla Vibrata (Teramo), a un’ordinanza di custodia cautelare del collocamento in comunità nei confronti di un 17enne, ritenuto gravemente indiziato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, e di addestramento con finalità di terrorismo, commessi mediante la detenzione e divulgazione di documenti contenenti, tra le altre cose, istruzioni per la preparazione e l’uso di armi da fuoco e bombe molotov.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Teramo, propaganda suprematista su web e istruzione per armi: arrestato un 17enne

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