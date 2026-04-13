Tenta con il branco una rapina in centro ma le vittime sono delle forze dell’ordine | arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver tentato di mettere a segno una rapina nel cuore della città. Durante il tentativo, le vittime si sono rivelate appartenenti alle forze dell’ordine, che si trovavano sul posto. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, quando il ragazzo ha cercato di sottrarre oggetti da un negozio. La polizia è intervenuta e ha fermato l’adolescente poco dopo.

Bologna, 13 aprile 2026 – Tentano una rapina in centro ma le vittime sono appartenenti alle forze dell’ordine. La polizia ha arrestato in pieno centro storico un 18enne tunisino per il reato di tentata rapina aggravata in concorso con persone rimaste ignote. L’episodio si è verificato nella serata di domenica, alle 20.40 circa, in via Clavature, quindi a pochi passi da piazza Maggiore. In particolare, un agente della polizia non in servizio, in compagnia di due conoscenti (tra questi un ragazzo della Guardia di Finanza ) è stato avvicinato da tre soggetti nordafricani a bordo di monopattini elettrici che, poco prima, erano transitati a forte velocità nella via.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tenta con il branco una rapina in centro, ma le vittime sono delle forze dell’ordine: arrestato 18enne Rapina in villa con il coltello e poi la fuga a folle velocità e la colluttazione con le forze dell'ordinealviventi minacciano il proprietario di un appartamento a Matelica e scappano con 2. Donna picchiata nel centro di Palermo durante una rapina, arrestato un 18enne irregolare in ItaliaUn arresto per rapina, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato nel centro storico di Palermo. FULL$7,000,000 Heist, a High-Stakes Chase, and the FBI’s Most Elusive Target!