Tentata rapina in tabaccheria carabiniere fuori servizio blocca due giovani
Due giovani tunisini di 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Molassana per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’intervento è avvenuto quando un carabiniere fuori servizio ha bloccato i due dopo un tentativo di rapina in una tabaccheria. L'operazione ha portato all’arresto dei sospettati, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.
Due cittadini tunisini, entrambi 25enni, sono stati arrestati per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali dai militari della stazione carabinieri di Molassana.I due sono entrati in una tabaccheria e, approfittando della sola presenza dell'anziano padre del.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Tentata rapina in galleria Matteotti. Punta il coltello a due giovani. Inseguito e bloccato a 14 anni
Violenza e paura in zona universitaria: carabiniere aggredito, tentata rapina sventata dalla farmacista. “Siamo abbandonati”
A Bologna, in via San Vitale, si sono verificati episodi di violenza, tra cui l’aggressione a un carabiniere e una tentata rapina sventata da una farmacista. Questi eventi evidenziano le criticità di sicurezza nella zona universitaria, suscitando preoccupazione tra cittadini e forze dell’ordine. La situazione richiede un’attenzione costante per garantire la tranquillità di studenti e residenti.
Tentata rapina in tabaccheria, carabiniere fuori servizio blocca due giovani - Due 25enni sono finiti in manette dopo aver tentato di rubare alcuni Gratta e vinci all'interno di un esercizio dov'era presente solo l'anziano padre del titolare ... genovatoday.it
Irrompono in casa e lo massacrano di botte: a processo per lesioni e tentata rapina facebook
Tentata rapina in via Piave, residenti del Quartiere Ferrovia esausti: "Serve l'Esercito" x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.