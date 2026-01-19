Tentata rapina in tabaccheria carabiniere fuori servizio blocca due giovani

Due giovani tunisini di 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri di Molassana per tentata rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. L’intervento è avvenuto quando un carabiniere fuori servizio ha bloccato i due dopo un tentativo di rapina in una tabaccheria. L'operazione ha portato all’arresto dei sospettati, che ora si trovano a disposizione dell’autorità giudiziaria.

