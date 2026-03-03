Rapina in villa con il coltello e poi la fuga a folle velocità e la colluttazione con le forze dell' ordine

Durante un pomeriggio, una villa è stata teatro di una rapina con un coltello, seguita dalla fuga a grande velocità lungo la superstrada. Gli agenti intervenuti hanno inseguito il sospettato, che ha avuto una colluttazione con loro prima di essere fermato. Nel corso dell’arresto, due agenti sono rimasti feriti.

alviventi minacciano il proprietario di un appartamento a Matelica e scappano con 2.000 euro di monili. L'inseguimento termina a Spoleto tra uno speronamento e una colluttazione: un arresto, due agenti feriti Un pomeriggio di terrore si è trasformato in un inseguimento ad alta velocità lungo la superstrada, conclusosi con un arresto e due agenti feriti. La vicenda criminale è iniziata ieri a Matelica per finire a Spoleto. Una banda di malviventi ha messo a segno un furto in un appartamento nell'entroterra marchigiano, salvo poi trasformare il colpo in una rapina impropria dopo essere stata scoperta dal proprietario di casa. Erano circa le 18 quando tre individui, dopo aver forzato una finestra, si sono introdotti in un'abitazione di Matelica. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

