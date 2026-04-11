Lite tra dirigenti sanitari all' ospedale di Vallo è bufera sui social Il Nursind | Basta insulti

Un diverbio tra dirigenti sanitari si è verificato nelle ultime ore all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vallo della Lucania. La discussione ha generato commenti e reazioni sui social media, mentre il sindacato rappresentativo del personale ha richiesto che cessino gli insulti. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla tensione tra i professionisti che lavorano nella struttura.