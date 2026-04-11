Bufera social sul San Luca di Vallo della Lucania Tomasco Nursind Salerno | Basta insulti al personale sanitario

Una crescente polemica si è scatenata sui social riguardo al pronto soccorso di Vallo della Lucania, con alcuni utenti che hanno rivolto insulti al personale sanitario. Tomasco, rappresentante del Nursind Salerno, ha commentato la situazione chiedendo di fermare gli attacchi verbali. La discussione si concentra sull’importanza di mantenere un confronto civile e rispettoso, soprattutto in un settore come quello sanitario che ogni giorno si impegna a garantire assistenza e cura.

Tempo di lettura: 2 minuti Quando il rispetto supera il rumore dei social, è il momento di rimettere al centro chi ogni giorno lavora con serietà negli ospedali. In queste ore, dopo i fatti avvenuti al Pronto soccorso dell’ ospedale San Luca di Vallo della Lucania, si è scatenata una valanga di commenti online che ha finito per colpire indistintamente lavoratori e professionisti che nulla hanno a che vedere con quanto accaduto. Il Nursind provinciale interviene con fermezza per chiedere tutela, rispetto e chiarezza, condannando gli insulti e le accuse gratuite diffuse sui social network. “ Il diritto di critica è sacrosanto, ma altra cosa sono le offese e la diffamazione – dichiara Biagio Tomasco.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bufera social sul San Luca di Vallo della Lucania, Tomasco (Nursind Salerno): “Basta insulti al personale sanitario” Caso paziente cardiopatico a Vallo della Lucania, il Nursind replica al consigliere provinciale Del Mastro: “Prima di parlare bisogna conoscere i fatti”Prima di trasformare un episodio sanitario in un caso politico, sarebbe opportuno conoscere fino in fondo ciò che è realmente accaduto. Sanità campana, finisce l’era dei vincoli. Tomasco (Nursind Salerno) al Ruggi: “Ora bisogna assumere”Dopo quasi vent’anni di vincoli che hanno frenato assunzioni e investimenti, la sanità campana entra finalmente in una nuova fase.