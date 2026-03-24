Durante la terza giornata della Guerri Napoli Tennis Cup, torneo challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport in collaborazione con il Tennis Club Napoli, Francesco Cinà si è distinto come protagonista. Gli azzurri, tra cui Cinà e Forti, hanno mostrato buone prestazioni sul campo. La competizione si svolge nella struttura di Napoli e coinvolge diversi giocatori professionisti.

Tempo di lettura: 3 minuti Francesco Cinà è il protagonista della terza giornata della Guerri Napoli Tennis Cup, il challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Il ventenne talento azzurro (203 Atp) ha superato il primo turno battendo in un derby tutto siciliano il ventiduenne Gabriele Piraino (256 Atp) 6-4 6-2 sul campo “Fabrizio Gasparini”, sold out per l’occasione. Esce di scena a sorpresa, invece, Stan Wawrinka. Il fuoriclasse svizzero, all’ultimo anno di carriera, ha ceduto al francese Matteo Martineau dopo 2h32? di battaglia, 2-6 6-4 7-6 (7-2). Wawrinka, testa di serie n.4 e oggi n.94 Atp, ha subito la rimonta del transalpino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Wawrinka saluta la Napoli Tennis Cup, bene gli azzurri con Cinà e Forti

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