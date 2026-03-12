Durante un allenamento durato più di tre ore, Jannik Sinner ha convinto Cameron Norrie a cancellare altri impegni. L’evento ha modificato gli orari di due dei principali tennisti, interrompendo le loro attività pianificate. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sui motivi di questa decisione o sulle modalità dell’allenamento.

Un allenamento imprevisto ha sconvolto gli orari di due grandi del tennis. Jannik Sinner ha convinto Cameron Norrie a cancellare ogni altro impegno per estendere la sessione a oltre tre ore. La scena si svolge in vista del Masters 1000 di Indian Wells. L’evento si colloca nella vigilia della competizione californiana, dove il britannico vanta un passato vincente mentre l’italiano cerca ancora il suo primo successo in questa sede. L’interazione tra i due atleti ha generato una dinamica particolare: il desiderio di continuare il gioco ha portato a posticipare appuntamenti fissi e scatti fotografici programmati. La dinamica dell’allenamento prolungato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sinner e Norrie: 3 ore di tennis, impegni cancellati

