Milan Primavera tutta la soddisfazione di Renna dopo il Lecce | Scesi in campo per dominare il gioco

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, l’allenatore della squadra Primavera del Milan ha commentato la partita. Ha detto che la squadra è scesa in campo con l’intenzione di dominare il gioco e ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto. La partita si è svolta con un ritmo intenso e ha visto i giovani rossoneri portare a casa i tre punti.

Dopo cinque partite di campionato senza vittoria, il Milan Primavera torna a riassaporare il sapore del successo contro il Lecce. I giovani rossoneri guidati da Giovanni Renna hanno vinto ieri pomeriggio 2-0 (qui le nostre pagelle) grazie ai gol di Francesco Domnitei e Filippo Plazzotta. Al termine del match, l'allenatore rossonero ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco, di seguito, le sue parole. Sulla gara: "E' stata una partita combattuta, ma fin dal primo minuto abbiamo fatto capire che volevamo i tre punti. La cosa importante è che i ragazzi sono scesi sempre in campo con gli stessi principi per cercare di dominare il gioco e lo abbiamo fatto oggi contro una grande squadra che sta dimostrando tanto in questo campionato". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Primavera, tutta la soddisfazione di Renna dopo il Lecce: “Scesi in campo per dominare il gioco” Primavera 1 – Milan-Lecce 2-0, Renna: “Dominato il gioco contro una grande squadra”Giovanni Renna, allenatore del Milan Primavera, ha parlato al termine dell'ultima partita di campionato, vinta 2-0 in casa contro il Lecce. Primavera, Milan-Lecce le formazioni ufficiali: Ibrahimovic in panchina. Le scelte di RennaContinua il campionato del Milan Primavera: i rossoneri rincorrono un posto ai playoff Scudetto. Temi più discussi: Allenamento Milan Primavera al PUMA House of Football, 1 aprile 2026: la gallery | AC Milan; Tabellino partita Napoli U20 vs Milan U20; Serie A Primavera, Milan-Lecce: formazioni ufficiali; Milan Primavera-Lecce 2-0: i rossoneri tornano alla vittoria dopo più di un mese. Milan Primavera Lecce, alla squadra di Renna basta un gol per tempo per battere i salentini e ritrovare i 3 punti dopo 5 partiteMilan Primavera Lecce, alla squadra di Renna basta un gol per tempo per battere i salentini e ritrovare i 3 punti dopo 5 partite Torna a vincere dopo 5 partite consecutive il Milan Primavera che nella ... milannews24.com DIRETTA | Milan Lecce Primavera (risultato finale 2-0): Plazzotta fissa il punteggio! (oggi 4 aprile 2026)Diretta Milan Lecce Primavera streaming video tv: i giovani rossoneri non possono sbagliare perchè sono molto vicini alla zona playout. ilsussidiario.net Milan Primavera Lecce, un gol per tempo per battere i salentini: ritrovati i 3 punti dopo 5 partite! - facebook.com facebook Milan-Lecce, Primavera 1 LIVE alle 11 su @tvdellosport La formazione rossonera x.com