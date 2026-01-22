Juventus-Benfica | soddisfazione dopo il successo

La Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro il Benfica, assicurandosi con una giornata d’anticipo la qualificazione ai playoff di Champions League. Un risultato che conferma la solidità della squadra in questa fase della competizione, offrendo una soddisfazione condivisa dai tifosi e dalla società. La prestazione dimostra l’impegno e la crescita del gruppo in un contesto internazionale sempre più competitivo.

Soddisfazione dopo il successo Juventus per 2-0 contro il Benfica, che ha garantito ai bianconeri la qualificazione matematica ai playoff di Champions League con una giornata d'anticipo. Una vittoria sofferta ma meritata, che rappresenta un passo concreto nella rinascita europea della squadra di Luciano Spalletti e un segnale di continuità

