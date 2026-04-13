Tengono i ricavi di Lvmh a 19,1 miliardi impatto negativo dalla guerra

Lvmh ha registrato ricavi trimestrali di 19,1 miliardi di euro, con una diminuzione del 6% a cambi correnti e un aumento dell’1% a cambi costanti. La divisione Fashion & Leather ha contribuito con 9,2 miliardi di euro, mostrando un calo del 9% a cambi correnti e del 2% a cambi costanti. La guerra ha avuto un effetto negativo sui risultati finanziari dell’azienda nel periodo analizzato.

Lvmh ha segnato nel trimestre ricavi per 19,1 miliardi (-6% a cambi correnti che non sono stati favorevoli e +1% a cambi costanti) con la divisione Fashion & Leather (Moda e Pelletteria) che ha contribuito per 9,2 miliardi (-9% e -2%). Il gruppo "ha dato prova di una buona resilienza in un contesto geopolitico ed economico che è rimasto turbolento, aggravato dal conflitto in Medio Oriente ", si legge in una nota. Gli Stati Uniti hanno registrato un buon inizio d'anno. In Europa e in Giappone, la resilienza della domanda locale ha contribuito a compensare in parte la contrazione della spesa turistica. L'Asia (escluso il Giappone) ha registrato una forte crescita, confermando il miglioramento delle tendenze osservato a partire dalla seconda metà del 2025.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il successo delle Olimpiadi e le ricadute sull’Italia. Malagò: “Impatto da oltre 5 miliardi di ricavi” Leonardo vola, 19 miliardi di ricavi. Via all’acquisizione di Iveco DefenceLa Spezia, 26 febbraio 2026 – Leonardo è in forte crescita: i ricavi, pari a 19,5 miliardi, registrano un aumento del 9,8% sul 2024 (+10,9% rispetto...