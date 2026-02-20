Il successo delle Olimpiadi e le ricadute sull’Italia Malagò | Impatto da oltre 5 miliardi di ricavi

Giovanni Malagò afferma che le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina portano oltre 5 miliardi di ricavi all’Italia. La conferma arriva dopo che Giorgia Meloni ha parlato di un risultato positivo per il Paese. La manifestazione sportiva ha attirato migliaia di visitatori e generato numerose opportunità economiche nelle regioni coinvolte. Le strutture sportive e i servizi sono stati potenziati, creando nuove occasioni di lavoro. La ricaduta economica della manifestazione si fa già sentire sul territorio. La crescita si riflette anche sull’indotto turistico e commerciale.

Il successo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina è un dato di fatto. Lo ha confermato con orgoglio ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo ha ribadito oggi il presidente del comitato organizzatore dei Giochi, Giovanni Malagò. Parlando anche e soprattutto dei benefici economici che i Giochi lasceranno all’Italia. Meloni: “Testimonianza di una nazione straordinaria”. Nell’intervista concessa a Skytg24, la premier ha detto:“Credo che l’ Olimpiade invernale Milano-Cortina lasci tanta consapevolezza di quanto questa nazione sia straordinaria. E questo messaggio non mi arriva solo dal pubblico.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il successo delle Olimpiadi e le ricadute sull’Italia. Malagò: “Impatto da oltre 5 miliardi di ricavi” Leggi anche: I ricavi di Brembo nel 2025 a 3,7 miliardi, oltre le previsioni Leggi anche: Ferrari: 2025 da record, ricavi oltre 7 miliardi e l’elettrica Luce pronta a rivoluzionare il mercato. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi 2026, in Lombardia numeri record fotografano successo; IA e guida autonoma: la rete HPE alla base del successo delle Olimpiadi Milano Cortina 2026; Fontana rivendica il successo delle Olimpiadi: Nonostante le cornacchie, abbiamo lavorato seriamente; Un successo le Olimpiadi, un caso l’assenza di Milano. Milano-Cortina 2026 e il successo delle Olimpiadi sparpagliateLeo Turrini, da Cortina d'Ampezzo, ci racconta come il modello delle olimpiadi diffuse, con impianti e gare in località diverse e distanti tra loro, si sia in realtà rivelato un successo (nonostante ... quotidiano.net Sophia Loren, Brigitte Bardot e Claudia Cardinale: dentro Cortina 1956, le Olimpiadi della Dolce VitaNel 1956 Cortina d’Ampezzo non ospitò solo le prime Olimpiadi invernali italiane, ma diventò il simbolo di un’Italia che rinasceva, tra sport, mondanità e sogni di futuro. Tra dive come Sophia Loren, ... vanityfair.it Dopo il successo del curling, anche le bocce meritano una chance alle Olimpiadi: c’è una piccola speranza x.com Will Media. . Ogni volta che ci sono le Olimpiadi invernali succede che la Norvegia domina il medagliere. È successo nel 2014, nel 2018, nel 2022 e pure ora a Milano-Cortina. E non è semplicemente perché hanno la neve tutto l’anno. La Norvegia infatti ha d - facebook.com facebook