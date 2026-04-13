Telefono Azzurro e OpenAI presentano l’IA Etica per la tutela dei minori

Telefono Azzurro e OpenAI hanno annunciato una collaborazione volta a sviluppare strumenti di intelligenza artificiale etica dedicati alla tutela dei minori. La partnership prevede l’utilizzo di tecnologie avanzate per monitorare contenuti online e prevenire rischi rivolti ai giovani utenti. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli operativi o sui tempi di attuazione del progetto. La notizia è stata diffusa tramite comunicati ufficiali e annunci pubblici delle organizzazioni coinvolte.

(Adnkronos) – Fondazione S.O.S. Il Telefono Azzurro ETS e OpenAI hanno annunciato una partnership finalizzata all'adattamento delle tecnologie di intelligenza artificiale per rispondere alle specifiche esigenze di bambini e adolescenti, ottimizzando l'affidabilità dei sistemi prima della loro effettiva integrazione nei canali di assistenza. L'obiettivo dichiarato è l'efficientamento dei processi di triage e gestione delle segnalazioni,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com IA e abusi sui minori: OpenAI lancia il piano contro i deepfakeOpenAI ha presentato martedì un piano strategico per potenziare la tutela dei minori negli Stati Uniti, puntando a velocizzare l’individuazione e la... Nuove assunzioni per proteggere i minori: la sfida di Telefono AzzurroTelefono Azzurro pianifica un importante potenziamento del proprio staff operativo attraverso nuove assunzioni a Roma, Milano e Palermo.