petroliere noleggi a prezzi da record per il blocco nello stretto di hormuz

Le petroliere stanno registrando noleggi a prezzi record a causa del blocco nello Stretto di Hormuz. Le quotazioni sono cresciute in modo significativo rispetto ai livelli storici raggiunti già prima dello scorso Natale. Le tariffe attuali risultano tra le più alte mai osservate, influenzando il mercato del trasporto marittimo di petrolio. La situazione ha portato a un aumento dei costi di spedizione per le compagnie coinvolte.

A conferma che i grandi operatori marittimi 'sentono' prima ancora della politica quando la situazione evolve in senso negativo, era da mesi che i costi del trasporto via nave stavano crescendo inesorabilmente. Intorno al Natale 2025, il tasso giornaliero per una Vlcc (Very Large Crude Carrier, tipologia di petroliera la cui portata lorda è compresa tra le 150 e le 320mila tonnellate) che aveva bordo 2 milioni di barili di greggio, era arrivata a 87mila dollari, secondo le stime di Bloomberg. I guadagni per i proprietari di superpetroliere erano già arrivati ai massimi livelli dal 2023. Diversi elementi, quasi una tempesta perfetta, stavano spingendo i costi di trasporto a livelli che non si vedevano da tempo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Iran, Trump annuncia: «Pronti a scortare le petroliere nello Stretto di Hormuz»«Se necessario, gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello Stretto di Hormuz».

Trump annuncia che "se sarà necessario gli Stati Uniti scorteranno tutte le petroliere nello stretto di Hormuz".

