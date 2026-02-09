Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano | in scena Un’altra Iliade

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano si apre la nuova stagione di Tracce dinamiche, la rassegna che porta in scena spettacoli di teatro sperimentale. Questa sera va in scena “Un’altra Iliade”, un allestimento che promette di sorprendere il pubblico con un approccio innovativo e coinvolgente. La direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro hanno portato in scena un’opera che si distingue per la sua energia e la sua capacità di rinnovare il racconto classico.

Tempo di lettura: 3 minuti Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura. Come dichiara Nigro «Tracce Dinamiche nasce dal desiderio di tornare a un teatro che non cita, ma che accade. Il claim di questa quarta edizione è “Liberi dalle citazioni”. Liberi non dalla storia, ma dal bisogno di ripeterla. Cinque spettacoli, cinque attraversamenti, cinque modi diversi di stare dentro una storia». 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano: in scena “Un’altra Iliade” Approfondimenti su Teatro Arzano Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena "Non ti pago" di Eduardo De Filippo Al Teatro Ambra Jovinelli di Roma, dal 10 al 21 dicembre, va in scena L’arte della commedia di Eduardo De Filippo in scena al Piccolo teatro dello Scalo Il Piccolo Teatro dello Scalo presenta “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo, un’opera che esplora con sensibilità e profondità temi legati alla natura dell’arte teatrale. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Teatro Arzano Argomenti discussi: I nuovi equilibri nel mercato mondiale dell'olio di oliva; I Luoghi dell’Olio: AIRO presenta una guida dell'extravergine oltre la semplice guida. Gambettola. Le Tracce di Marco Baliani al teatro ComunaleMarco Baliani, attore, regista e drammaturgo, promotore del teatro di narrazione in Italia, sarà ospite al teatro Comunale di Gambettola. corrierecesenate.it L’associazione culturale “Il Sipario” presenta 13 febbraio Ore 20:45 Cineteatro “Eduardo De Filippo” ingresso 10€ Posti numerati e riservati Biglietti disponibili presso il botteghino del cineteatro martedì, giovedì, sabato, domenica, d facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.