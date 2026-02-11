Tracce dinamiche al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano: in scena “Un’altra Iliade”

Questa sera al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano va in scena “Un’altra Iliade”. La nuova edizione di Tracce dinamiche porta in scena uno spettacolo che mescola innovazione e sperimentazione. Gli attori interpretano i classici in modo diverso, portando il pubblico a riflettere su temi antichi con uno sguardo nuovo. La sala si riempie di spettatori curiosi di vedere come il teatro può rinnovarsi.

Con la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d'innovazione e sperimentale, in scena “Un’altra Iliade”. Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano, diretto da Roberta Stravino, parte ufficialmente la nuova edizione di Tracce dinamiche, la rassegna di teatro d’innovazione e sperimentale con la direzione artistica di Ettore Nigro e la collaborazione di Piccola Città Teatro. L’iniziativa è riconosciuta dal Ministero della Cultura. Come dichiara Nigro «Tracce Dinamiche nasce dal desiderio di tornare a un teatro che non cita, ma che accade. Il claim di questa quarta edizione è “Liberi dalle citazioni”. 🔗 Leggi su 2anews.it

Al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano si apre la nuova stagione di Tracce dinamiche, la rassegna che porta in scena spettacoli di teatro sperimentale.

