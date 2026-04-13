Sabato 18 aprile alle ore 21, il teatro Dialma di Via Monteverdi a La Spezia ospiterà il debutto di L’uomo perfetto, una commedia in un atto ideata e diretta da Emanuela Messina. L’evento teatrale assume una valenza sociale rilevante, poiché l’intero ricavato della serata sarà destinato all’associazione Buon Mercato, organizzazione locale storicamente attiva nel sostegno alle fasce deboli attraverso la gestione di eccedenze alimentari e altri beni essenziali. Il riflesso delle fragilità umane sul palcoscenico del Dialma. La trama della nuova produzione teatrale ruota attorno a un nucleo narrativo semplice ma incisivo: quattro figure femminili, caratterizzate da personalità, modi di e visioni del mondo profondamente diverse tra loro, si troveranno unite nel tentativo di evocare la figura dell’uomo ideale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro e solidarietà: l’uomo ideale sul palco per aiutare chi ha bisogno

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