Il Comitato Testamento Solidale nasce per offrire assistenza concreta a chi si trova in difficoltà, soprattutto dopo aver perso un caro. Composto da diverse organizzazioni non-profit, il gruppo si impegna a garantire supporto continuativo a persone vulnerabili, intervenendo con progetti sul territorio nazionale e internazionale. Tra le iniziative, si evidenziano programmi di aiuto alimentare e assistenza domiciliare. Il Comitato si dedica a coordinare risorse e volontari per rispondere alle emergenze sociali di chi si trova in condizioni precarie.

Testamento Solidale è un Comitato di prestigiose organizzazioni non-profit che operano in Italia e nel mondo per aiutare e sostenere chi ne ha più bisogno. Il Comitato e l’omonima campagna di informazione e sensibilizzazione “Testamento Solidale” nascono per promuovere la cultura del testamento solidale in Italia. Nel nostro Paese infatti sono ancora poche, anche se in continuo aumento, le persone consapevoli dell’importanza di inserire un lascito solidale nelle loro ultime volontà: un gesto che può dare molto agli altri, senza ledere i diritti dei propri cari. Scegliere di fare un testamento solidale significa contribuire a costruire un mondo in cui i bambini possano crescere sani e avere il diritto allo studio; un mondo che si prenda cura di chi è malato e in cui la ricerca possa contribuire a sconfiggere malattie disabilitanti o mortali; un mondo in cui la cultura sia patrimonio collettivo; un mondo di diritti e dignità per tutte le persone, senza differenza di razza, età, cultura; un mondo più sostenibile per tutti dove poter piantare il seme del futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un Comitato per aiutare e supportare con continuità chi ne ha davvero più bisogno

