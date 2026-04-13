Al Teatro Bolivar di Materdei, l’attore e comico Giobbe Covatta presenta il suo nuovo spettacolo intitolato Scoop: Donna sapiens. Covatta torna sul palco con il suo stile caratterizzato da toni irriverenti e dissacratori, che da sempre lo contraddistinguono. Lo spettacolo rappresenta l’ultima produzione dell’artista, che si esibisce in un teatro locale. La rappresentazione si inserisce in una programmazione che vede la presenza di vari appuntamenti culturali nella zona.

Giobbe Covatta torna nel teatro di Materdei con un nuovo spettacolo e quel linguaggio irriverente e dissacratorio che da sempre lo contraddistingue. Sabato 18 aprile 2026, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Bolivar (Via Bartolomeo Caracciolo, 30), diretto da Nu’Tracks, sarà la volta di Giobbe Covatta con il nuovo spettacolo dal titolo “SCOOP: DONNA SAPIENS” di Giobbe Covatta e Paola Catella, prodotto da Misamonda. Con il linguaggio irriverente e dissacratorio che da sempre contraddistingue l’amatissimo attore, si dimostrerà in scena la superiorità della donna sull’uomo. Per convalidare tale tesi, non mancano interviste impossibili con...🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Teatro Bolivar in scena Giobbe Covatta con Scoop: Donna sapiens

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