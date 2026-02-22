Giobbe Covatta in scena con 70 Riassunto delle puntate precedenti
Giobbe Covatta interpreta “70. Riassunto delle puntate precedenti” per affrontare con ironia il passare del tempo, le differenze tra le generazioni e il diritto di avere un domani. Lo spettacolo, in scena ad Aradeo, mette in discussione le aspettative e le scelte di vita, coinvolgendo il pubblico con battute e riflessioni sincere. Covatta utilizza l’umorismo per riflettere sulla società di oggi e le sue contraddizioni. La rappresentazione invita a pensare al proprio ruolo nel futuro.
Lo spettacolo, dopo le date di Mesagne e Ostuni di inizio mese, approda nel Salento al teatro comunale di Aradeo venerdì 27 febbraio ARADEO - Un racconto ironico e profondo sul tempo che passa, sulle generazioni e sul diritto al futuro. Alla soglia dei 70 anni di vita e di 40 di carriera, Giobbe Covatta arriva nel circuito di Puglia Culture per un tour in cinque date di "70. Lo spettacolo dopo le date di Mesagne e Ostuni, approda nel Salento il 27 febbraio, andando in scena al Teatro Comunale Domenico Modugno di Aradeo (ore 21).
Giobbe Covatta in scena a Putignano con "70. Riassunto delle puntate precedenti"
