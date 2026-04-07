Giobbe Covatta in scena con SCOOP Donna Sapiens al Teatro Torquis di Filottrano

Il 9 aprile il Teatro Torquis di Filottrano ospiterà lo spettacolo “SCOOP (Donna Sapiens)” con l’attore e comico Giobbe Covatta. La serata promette di combinare ironia e satira, offrendo al pubblico una performance che affronta temi attuali attraverso un approccio divertente e critico. L’evento rientra in una programmazione teatrale dedicata alla comicità intelligente e alla riflessione sociale.

FILOTTRANO - Sarà una serata all’insegna dell’ironia intelligente e della satira pungente quella in programma il prossimo 9 aprile al Teatro Torquis, che ospiterà Giobbe Covatta con il suo spettacolo “SCOOP (Donna Sapiens)”. Lo spettacolo affronta con il consueto stile irriverente dell’artista un tema tanto provocatorio quanto attuale: la presunta superiorità della donna sull’uomo. Attraverso un racconto che intreccia storia, sociologia e surreali interviste impossibili, fino a coinvolgere direttamente Dio, Covatta costruisce una narrazione brillante, ricca di paradossi e personaggi improbabili. “SCOOP (Donna Sapiens)” è un viaggio comico che mette in discussione stereotipi e convenzioni, offrendo uno sguardo originale e dissacrante sulla società contemporanea. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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