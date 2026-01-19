Teatro al Museo primo appuntamento del 2026 al Pasqualino con Pinocchio
Al Museo Pasqualino torna “Teatro al Museo”, con il primo appuntamento del 2026 dedicato a Pinocchio. La rassegna, ideata e promossa dal museo, offre spettacoli teatrali pensati per bambini, famiglie e appassionati di narrazione. Un’opportunità per vivere momenti di cultura e intrattenimento in un ambiente accogliente e stimolante, all’insegna della curiosità e della scoperta.
Torna, per il primo appuntamento dell’anno, Teatro al Museo, la rassegna ideata e promossa dal Pasqualino per bambini, famiglie e sognatori.Domenica 25 gennaio, alle 17.30 al Museo delle Marionette, toccherà a Stefania Bruno il compito di narrare le imprese di Pinocchio, il burattino più famoso.🔗 Leggi su Palermotoday.it
