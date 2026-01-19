Teatro al Museo primo appuntamento del 2026 al Pasqualino con Pinocchio

Da palermotoday.it 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Museo Pasqualino torna “Teatro al Museo”, con il primo appuntamento del 2026 dedicato a Pinocchio. La rassegna, ideata e promossa dal museo, offre spettacoli teatrali pensati per bambini, famiglie e appassionati di narrazione. Un’opportunità per vivere momenti di cultura e intrattenimento in un ambiente accogliente e stimolante, all’insegna della curiosità e della scoperta.

Torna, per il primo appuntamento dell’anno, Teatro al Museo, la rassegna ideata e promossa dal Pasqualino per bambini, famiglie e sognatori.Domenica 25 gennaio, alle 17.30 al Museo delle Marionette, toccherà a Stefania Bruno il compito di narrare le imprese di Pinocchio, il burattino più famoso.🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Pinocchio, il bambino di legno: primo appuntamento con le fiabe al Cerulli

Leggi anche: Primo appuntamento del XXVI Concorso di Teatro Amatoriale al teatro Moderno di Tegoleto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Identità e storia nel costume teatrale d'autore, verso il primo Museo del Mezzogiorno - (di Angelo Cerulo) Non è solo una mostra di preziosi costumi di scena e di valorizzazione dell'artigianato teatrale- ansa.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.