Teatro al Museo primo appuntamento del 2026 al Pasqualino con Pinocchio

Al Museo Pasqualino torna “Teatro al Museo”, con il primo appuntamento del 2026 dedicato a Pinocchio. La rassegna, ideata e promossa dal museo, offre spettacoli teatrali pensati per bambini, famiglie e appassionati di narrazione. Un’opportunità per vivere momenti di cultura e intrattenimento in un ambiente accogliente e stimolante, all’insegna della curiosità e della scoperta.

