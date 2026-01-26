La Tav Treviglio torna alla vittoria | battuta Agrigento al PalaFacchetti

La Tav Treviglio ha ottenuto una vittoria importante contro Agrigento al PalaFacchetti, segnando una ripresa nel cammino in campionato. Dopo due sconfitte consecutive, i biancoverdi hanno disputato un incontro equilibrato, consolidando il vantaggio nel corso della partita e chiudendo con un margine di venti punti a metà gara.

La TAV Treviglio torna alla vittoria con Agrigento e riprende la corsa in classifica. Dopo due ko, i biancoverdi impattano positivamente il match guadagnando un margine di venti lunghezze a metà contesa. Con l'apporto di tutti gli effettivi, i due punti non sono mai in discussione: termina 79-64. Il quintetto di partenza di Villa è con Rubbini, Galassi, Reati, Taflaj e Marciuš, al quale l'ex Cagnardi oppone Zampogna, Conti, Querci, Chiarastella e Douvier. Taflaj apre le marcature, poi Douvier spinge il 2-6 (2?). Rubbini attacca la difesa siciliana con 7 punti consecutivi. È ancora l'austriaco della Moncada ad alzare la voce (12-12 al 6?), ma Reati risponde con una delle sue triple.

