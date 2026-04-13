Taranto svolta in un omicidio del 2013 | due arresti per mafia

A Taranto sono stati effettuati due arresti nell'ambito di un’indagine riguardante un omicidio avvenuto nel 2013. Le forze dell’ordine hanno condotto l’operazione, che si inserisce in un'indagine più ampia sulla presenza di attività illecite nel territorio. Le accuse riguardano presunti legami con organizzazioni mafiose, e le indagini sono ancora in corso. Nessuna ulteriore informazione è stata resa nota sui dettagli dell’operazione.

Tarantini Time Quotidiano Svolta nelle indagini su un omicidio avvenuto nel 2013. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito nella notte un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di due persone, gravemente indiziate di omicidio aggravato dal metodo mafioso e detenzione illegale di arma da fuoco. Il provvedimento è stato disposto dal GIP del Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Uno dei due indagati risultava già detenuto per un’altra operazione eseguita nel dicembre scorso. L’attività investigativa ha consentito di riaprire un “cold case” risalente a oltre dieci anni fa, relativo all’omicidio di un imprenditore edile.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Taranto, svolta in un omicidio del 2013: due arresti per mafia Omicidio nel 2013: due arresti nel tarantino, operazione antimafia CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Nucleo Investigativo Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di... Leggi anche: Omicidio di mafia a Valenzano nel 2003: arresti Carabinieri