Questa mattina i carabinieri di Bari hanno fatto scattare una vasta operazione contro la criminalità organizzata. Durante una conferenza stampa, i militari hanno annunciato l’arresto di alcuni sospettati legati all’omicidio di mafia avvenuto a Valenzano nel novembre del 2003. L’indagine, delegata dalla Procura di Bari, arriva a quasi vent’anni di distanza dal delitto che ancora oggi tiene sotto tensione la comunità.

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, delegata dalla locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia – finalizzata all’arresto dei presunti autori dell’omicidio aggravato dalle modalità mafiose e dalla premeditazione, commesso a Valenzano il 14 novembre 2003. L'articolo Omicidio di mafia a Valenzano nel 2003: arresti Carabinieri proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Omicidio di mafia a Valenzano nel 2003: arresti Carabinieri

Approfondimenti su Valenzano 2003

Ultime notizie su Valenzano 2003

