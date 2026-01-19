Gravi carenze igieniche | nel 2025 sequestrati 45 quintali di cibo multe per mezzo milione di euro

Nel 2025 sono stati sequestrati oltre 45 quintali di alimenti a causa di gravi carenze igieniche, con multe che hanno raggiunto il mezzo milione di euro. Durante il periodo natalizio, più di 400 chili di cibo sono stati confiscati perché scaduti, nocivi o conservati in condizioni non sicure. Questi dati evidenziano lanecessità di rispettare le norme igieniche per garantire la sicurezza alimentare.

Nella giornata del 10 dicembre 2025, i carabinieri di Volterra e i NAS di Livorno hanno eseguito un controllo straordinario nel centro cittadino e nelle zone vicine, riscontrando gravi carenze igieniche che hanno portato alla sospensione dell’attività di un ristorante. L’intervento si inserisce in un’azione di verifica e tutela della sicurezza alimentare e della salute pubblica.

