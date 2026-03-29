L’Ancona ha ottenuto una vittoria nel derby contro la Vigor Senigallia, iniziando con un gol immediato di Attasi. La squadra ha poi resistito alla pressione avversaria, mantenendo una difesa molto compatta. La partita si è conclusa con i tre punti per l’Ancona, grazie a una prestazione che ha visto la squadra concentrata e determinata fino al fischio finale.

SENIGALLIA – Un gol in apertura e poi tanta sofferenza. Ma alla fine l’Ancona riesce a mettere.la spunta anche sulla delicata trasferta del “Bianchelli” di Senigallia. I biancorossi piegano di misura la Vigor, al termine di un match spigoloso, nervoso, che i padroni di casa hanno provato a raddrizzare con un secondo tempo all’assalto dopo due chance fallite dai dorici per raddoppiare a inizio ripresa e approfittando anche dell’atteggiamento molto – forse troppo – attendista della squadra di Maurizi. Che, dal canto suo, ha badato al sodo rinunciando strada facendo a graffiare e confidando nella sua solidità difensiva (la quale si sta rivelando un valore aggiunto) per traghettare in porto il successo e restare ancorata in vetta al girone F. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - L’Ancona bada al sodo: lampo di Attasi e difesa blindata, il derby con la Vigor Senigallia regala tre punti di platino

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