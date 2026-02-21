Raffaele squalificato la carica di Ferrari | Tre punti vitali
Raffaele è stato squalificato dopo l’ultimo incontro, una decisione che pesa sulla sua squadra. La Salernitana si prepara a sfidare il Monopoli all’Arechi, cercando di conquistare tre punti fondamentali per risollevare il morale. La squadra ha bisogno di una vittoria per dimenticare la sconfitta nel derby contro la Cavese e tornare a respirare con più fiducia. La partita si gioca tra poche ore, con la volontà di cambiare rotta.
La Salernitana deve battere il Monopoli allo stadio Arechi e ritrovare la serenità nuovamente perduta nel derby contro la Cavese. Raffaele ha incassato la fiducia della società, ma è chiaro che steccare di nuovo domani complicherebbe tutto. In panchina si accomoderà Giacomo Ferrari, perché Raffaele è squalificato. Proprio l'allenatore in seconda ha presentato la gara al sito ufficiale, dopo l'allenamento di rifinitura.
Salernitana-Casarano vale tre punti e il futuro di Raffaele, parla il tecnico: "Daremo tutto"Domani sera all’Arechi la Salernitana affronta il Casarano con un solo obiettivo: vincere.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Salernitana, Raffaele carica il derby di Cava.
La Salernitana non può voltarsi. Raffaele caricaLa frenata della Salernitana non smorza l’entusiasmo dei tifosi. 500 sostenitori granata affolleranno stasera il settore ospiti dello stadio Monterisi. Polverizzati tutti i biglietti messi ... tuttosalernitana.com
