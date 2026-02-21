Raffaele squalificato la carica di Ferrari | Tre punti vitali

Raffaele è stato squalificato dopo l’ultimo incontro, una decisione che pesa sulla sua squadra. La Salernitana si prepara a sfidare il Monopoli all’Arechi, cercando di conquistare tre punti fondamentali per risollevare il morale. La squadra ha bisogno di una vittoria per dimenticare la sconfitta nel derby contro la Cavese e tornare a respirare con più fiducia. La partita si gioca tra poche ore, con la volontà di cambiare rotta.

La Salernitana deve battere il Monopoli allo stadio Arechi e ritrovare la serenità nuovamente perduta nel derby contro la Cavese. Raffaele ha incassato la fiducia della società, ma è chiaro che steccare di nuovo domani complicherebbe tutto. In panchina si accomoderà Giacomo???????Ferrari, perché Raffaele è squalificato. Proprio l'allenatore in seconda ha presentato la gara al sito ufficiale, dopo l'allenamento di rifinitura.

