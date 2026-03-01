Tajani | dipende dall' Iran quanto dureranno attacchi Usa e Israele temi sono atomica e missili – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che la durata degli attacchi di USA e Israele dipende dall’Iran, concentrandosi sui temi nucleari e dei missili. Ha inoltre riferito che diversi Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo per i rientri in Italia, e che tutti stanno gestendo la situazione nel modo più efficace possibile, anche se il lavoro risulta complicato.

(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Per i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel miglior modo possibile nonostante il lavoro sia abbastanza complicato. In Iran continuano gli attacchi, la nostra ambasciata è operativa per assistere circa 400 italiani stanziali e circa 70 non stanziali e sono seguiti attentamente. Dipenderà dall'Iran quanto dureranno gli attacchi americani", così Tajani in un punto stampa alla Farnesina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

