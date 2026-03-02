Tajani | Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica – Il video

Il ministro degli Esteri ha dichiarato che nessuno sarebbe al riparo da un Iran dotato di missili e armi atomiche. Ha aggiunto che gli attacchi iraniani stanno causando la paralisi del traffico aereo in tutta la regione. La sua affermazione è stata rilasciata durante un evento a Roma il 2 marzo 2026.

(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 “Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica. Gli attacchi iraniani stanno provocando la paralisi del traffico aereo in tutta la regione. Il regime ha anche annunciato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, punto di passaggio vitale per gli approvvigionamenti energetici globali". Lo afferma il Ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso dell'audizione nelle commissioni congiunte di Camera e Senato sulla situazione in Iran e nel Golfo. Senato Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crisi Iran, Crosetto sta rientrando in Italia con un volo militare. «Da solo, la mia famiglia è rimasta a Dubai» Iran sotto attacco, Vannacci ha già il colpo in canna: «E ora diamo 90 miliardi agli ayatollah. 🔗 Leggi su Open.online

Tajani: dipende dall'Iran quanto dureranno attacchi Usa e Israele, temi sono atomica e missili – Il video(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Per i rientri in Italia molti Paesi hanno chiuso le frontiere e lo spazio aereo, stiamo assistendo tutti nel...

Tajani: dipende dall'Iran quanto dureranno attacchi Usa e Israele, temi sono atomica e missiliLa caduta del turbante, ecco Il Tempo di oggi: come fate a non abbonarvi? (Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2026 "Per i rientri in Italia molti Paesi...

Approfondimenti e contenuti su Tajani.

Temi più discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Board of Peace, il ruolo dell’Italia: le parole di Tajani dopo la prima riunione; Escalation in Medio Oriente, Tajani: Priorità sicurezza italiani e stabilità regionale; Tajani: Quella in Iran non sarà una guerra lampo: durerà giorni e giorni. Dagli Usa un'azione che tutela tutti.

Tajani: Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2026 Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomica. Gli attacchi iraniani stanno provocando la paralisi del traffico aereo in tutta la regione. Il regime h ... quotidiano.net

Tajani in Parlamento: Nessuno sarebbe al riparo da un Iran con missili e atomicaIl ministro degli Esteri di fronte alle commissioni riunite di Camera e Senato: Presenti nella regione circa 70mila connazionali, di cui 30mila a Dubai e Abu Dhabi e 20mila in Israele ... msn.com

"Voglio dirlo con chiarezza: Stati Uniti e Israele hanno deciso in autonomia e nella riservatezza quando intervenire in Iran". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, nell'informativa urgente sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico dav x.com

Tajani ha sottolineato che nella vasta area interessata dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si trovano decine di migliaia di italiani e che il governo sta lavorando per assisterli e riportarli in Italia. Ha spiegato che molto dipende dalla riapertura degli spazi aer - facebook.com facebook