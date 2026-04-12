Libano tensioni e diplomazia | Netanyahu sul campo Tajani a Beirut

In Libano, le tensioni tra Israele e gruppi armati nel sud del paese sono aumentate, con l'esercito israeliano che ha condotto operazioni militari nella zona. Nel frattempo, un alto rappresentante europeo si trova a Beirut, dove ha incontrato autorità locali per discutere di aiuti umanitari e di iniziative diplomatiche volte a favorire la stabilità nella regione. La situazione rimane complessa e sotto osservazione internazionale.

Mentre Israele intensifica le operazioni nel sud del Libano, l'Italia rilancia il dialogo e gli aiuti umanitari per favorire stabilità e pace nella regione Di recente, il primo ministro israelianoBenjamin Netanyahuha visitato l’area meridionale delLibano. Questa rappresenta la suaprima presenza sul territorio libanese dall’inizio delle tensioni con l’Iran, un gesto che assume unvalore simbolicoimportante, arrivando allavigilia dei colloquidiretti traIsraele e Libanoprevisti aWashingtone sottolineando l’instabilitàe leimplicazionistrategiche presenti. Ad affiancare Netanyahu erano ilministro della Difesa Israel Katze ilcapo di stato maggiore delle Forze di Difesa Israeliane, il generaleEyal Zamir, segnalando l’importanza militare di questa iniziativa.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libano, tensioni e diplomazia: Netanyahu sul campo, Tajani a Beirut Trump chiama e Netanyahu tratta con Beirut. Teheran: “Da Hormuz solo 15 navi al giorno”. Tajani lunedì in LibanoUn bombardamento duramente condannato dalla comunità internazionale e che ha indotto Donald Trump a chiedere al premier israeliano Benjamin Netanyahu... Trump pressa Israele sugli attacchi in Libano. Netanyahu: "Presto negoziati diretti con Beirut"Israele fa un passo di lato : di fronte agli appelli arrivati da più parti, Donald Trump in primis, il premier Benjamin Netanyahu ha annunciato...