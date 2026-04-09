Nei prossimi giorni, un rappresentante italiano si recherà a Beirut per esprimere il sostegno al Libano. L’Italia ha già una presenza militare nel Paese, con truppe coinvolte sia in operazioni congiunte che in missioni bilaterali rivolte a supportare le forze armate locali. Questa visita si inserisce nella volontà di contribuire alla stabilità della regione.

L'Italia è pronta a fare la sua parte per la stabilità del Libano. Nel Paese sono presenti soldati italiani non solo in missioni congiunte, ma anche in missioni bilaterali per aiutare le forze armate libanesi. Stiamo lavorando per organizzare nei prossimi giorni il mio viaggio a Beirut per parlare con il presidente Aoun e inviare un messaggio chiaro dall'Italia per la stabilità di questo importante Paese." Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa dopo la riunione ministeriale informale del Med9 a Spalato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tajani, nei prossimi giorni sarò a Beirut, sosteniamo la stabilità del Libano

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