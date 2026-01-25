taiwan il free climber alex honnold scala la torre taipei 101

Il free climber statunitense Alex Honnold ha recentemente affrontato una sfida insolita, scalando senza protezioni la torre Taipei 101. Questo gesto ha attirato l'attenzione di appassionati e professionisti, evidenziando le capacità di un atleta di alto livello in un contesto urbano e architettonico. La sua impresa rappresenta un esempio di abilità e coraggio, suscitando riflessioni sulla sicurezza e sui limiti dell'escursionismo estremo.

Lo scalatore americano Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde né attrezzatura protettiva. Quando ha raggiunto la cima della guglia della torre alta 508 metri, circa 90 minuti dopo aver iniziato la scalata, è scoppiato un grande applauso tra la folla radunata ai piedi dell’edificio. Honnold, noto per la sua scalata senza corde dell’ El Capitan nel Parco Nazionale di Yosemite, ha scalato il Taipei 101 utilizzando piccole sporgenze a forma di L come appigli. L’arrampicata in solitaria di Honnold sull’iconico edificio della capitale di Taiwan è stata trasmessa in diretta su Netflix con un ritardo di 10 secondi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Alla fine Alex Honnold è riuscito a scalare slegato il grattacielo di oltre 500 metri a TaipeiAlex Honnold ha recentemente completato una scalata solitaria del grattacielo di oltre 500 metri a Taipei, trasmessa in diretta su Netflix.

Alex Honnold fa un’altra impresa: ha scalato il grattacielo di Taiwan, 508 metri senza protezioniAlex Honnold ha recentemente scalato il grattacielo di Taiwan, alto 508 metri, senza l’uso di protezioni.

Argomenti discussi: La folle impresa di Alex Honnold, il free climber statunitense che ha scalato senza corde e a mani nude l'edificio più alto di Taiwan, il Taipei 101; Arrampicare in diretta col rischio di morire in differita; Alex Honnold in free solo e in diretta tv sul grattacielo più alto di Taiwan; Fino a che punto saremmo disposti a mettere in gioco la nostra vita, in diretta tv? La risposta non è così scontata.

La folle impresa di Alex Honnold, il free climber statunitense che ha scalato senza corde e a mani nude l'edificio più alto di Taiwan, il Taipei 101Il free climer statunitense Alex Honnold ha scalato il grattacielo Taipei 101 senza corde o reti di sicurezza a mani nude domenica, guardato da migliaia di fan che lo seguivano mentre scalava uno degl ... msn.com

Alex Honnold ce la fa, il free climber 'conquista' uno degli edifici più alti del mondoIl famoso free climber ha 'conquistato' uno dei grattacieli più alti del mondo, il Taipei 101, fermandosi sulla vetta a 508 metri di altezza ... adnkronos.com

L'arrampicatore diventato famoso per “Free Solo” vuole salire sul Taipei 101 di Taiwan, alto 508 metri, in un'operazione con molti critici - facebook.com facebook

