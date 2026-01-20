Nasce Taekwondo Plus il canale dedicato al Taekwondo sulla piattaforma Sportface TV

È online Taekwondo Plus, il nuovo canale dedicato al Taekwondo su Sportface TV. Promosso dalla Federazione Italiana Taekwondo, offre live, approfondimenti e contenuti esclusivi in vista di Los Angeles 2028. Un punto di riferimento per appassionati e praticanti che desiderano seguire da vicino le novità e gli eventi del mondo del Taekwondo.

Debutta il nuovo canale OTT della Federazione Italiana Taekwondo: live, approfondimenti e contenuti originali in vista di Los Angeles 2028. L'eccellenza come mezzo di ricerca costante, per arrivare ad offrire a milioni di spettatori qualcosa in più. Anzi, un Plus. Sportface TV è lieta di annunciare l'arrivo di "Taekwondo Plus", il nuovo canale OTT della Federazione Italiana Taekwondo ospitato dalla piattaforma Sportface TV, proprio nell'anno che segna il ritorno del Roma Grand Prix, dove a giugno si sfideranno i migliori atleti del mondo nella splendida cornice del Foro Italico, evento che darà ufficialmente il via alla corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.

