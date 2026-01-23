nasce taekwondo plus la nuova casa del taekwondo su sportface tv

Sportface TV annuncia l'arrivo di “Taekwondo Plus”, il nuovo canale OTT della Federazione Italiana Taekwondo. Proprio nell’anno che segna il ritorno del Roma Grand Prix, dove a giugno si sfideranno i migliori atleti del mondo nella suggestiva cornice del Foro Italico, evento che darà ufficialmente il via alla corsa verso i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Taekwondo Plus sarà un hub di contenuti dedicati interamente al Taekwondo, con trasmissioni live delle gare, approfondimenti, interviste e programmi originali sui volti principali del taekwondo italiano. "Una nuova sfida per il Taekwondo italiano", afferma il presidente della Federazione Italiana Taekwondo Angelo Cito: "la FITA e Sportface uniscono le forze per raccontare la storia emozionante del nostro sport in modo strutturato e continuo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Trionfo tricolore per Sara Micera: è la nuova campionessa italiana di taekwondo

