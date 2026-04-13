Taekwondo dalla governance al tatami | l' Italia è la n1 al mondo tra 215 Federazioni

La federazione italiana di taekwondo si è posizionata al primo posto nel ranking mondiale tra 215 associazioni nazionali, secondo la classifica pubblicata dalla World Taekwondo. Questa posizione riflette i risultati e i progressi raggiunti dalla federazione nel settore. La classifica si basa sui punti accumulati dalle diverse nazioni attraverso competizioni internazionali e attività di settore. La notizia rappresenta un riconoscimento per il lavoro svolto a livello nazionale.

La Federazione Italiana Taekwondo sale sul tetto del mondo. La FITA conquista il primo posto nel ranking globale delle Member National Associations stilato dalla World Taekwondo, superando 215 federazioni nazionali con un punteggio di 80,5 su 100. La classifica si basa su cinque parametri - governance, partecipazione, performance, eventi e sostenibilità - e restituisce una fotografia completa della solidità di una federazione. Non solo medaglie, dunque, ma struttura, visione e capacità di sviluppo. Alle spalle dell’Italia si piazzano Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna e Corea del Sud. Il primato della FITA risulta ancora più significativo se si considera la dimensione globale della disciplina, che conta oltre 80 milioni di praticanti.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Taekwondo, dalla governance al tatami: l'Italia è la n.1 al mondo tra 215 Federazioni Taekwondo, Italia numero 1 al mondo nella classifica MNA della World TaekwondoLa Federazione Italiana Taekwondo guida la graduatoria tra 215 federazioni affiliate: premiati risultati sportivi, governance e sviluppo del... Nasce Taekwondo Plus, il canale dedicato al Taekwondo sulla piattaforma Sportface TVDebutta il nuovo canale OTT della Federazione Italiana Taekwondo: live, approfondimenti e contenuti originali in vista di Los Angeles 2028. Campionati Italiani Junior 2026 – DAY 1 CAMPO 2 Argomenti più discussi: Taekwondo: Italia n.1 al mondo, è prima tra 215 federazioni; Taekwondo, la Fita al vertice del ranking mondiale: la prima tra 215 federazioni; Fantini Club Live: ospite su OA Sport il Presidente CONI Luciano Buonfiglio; America’s Cup, a Napoli con la nuova governance. World Taekwondo Junior Championships Tashkent 2026 DAY 3 -45kg - Trentaduesimi Gianfilippo Bellino vs Da Silva Ka Leonez -73kg - Trentaduesimi Gabriele Rosato vs Ammar Hamour -42kg - Trentaduesimi Noemi - facebook.com facebook