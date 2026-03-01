Nell’ultima giornata dei Mondiali Junior di speed skating a Inzell, l’Italia ha gareggiato nella competizione team mixed e si è piazzata vicina al podio. La gara si è svolta sull’anello di ghiaccio tedesco, con la nazionale azzurra che ha concluso la prova in una posizione molto vicina ai premiati. Nessuna medaglia è stata conquistata, ma la squadra ha mostrato prestazioni competitive.

Ultima giornata di gare ai Mondiali giovanili di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania), l’Italia è andata vicinissima alla conquista di una medaglia nel team mixed. Nel format che prevede il contributo di un uomo e una donna, la coppia composta da Noemi Libralesso e Lorenzo Minari ha chiuso al quarto posto. Il duo azzurro ha fermato il cronometro a 3’01"91, restando a soli 0"56 dal podio, occupato dalla Corea del Sud (3’01"35). Una prestazione convincente per il team tricolore, che però non è bastata per entrare nella top 3. Il successo è andato alla Cina in 3’00"56, davanti alla Norvegia (+0"77) e, appunto, alla formazione sudcoreana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, team mixed azzurro ai piedi del podio nei Mondiali Junior a Inzell

Mondiali Junior di speed skating: Minari e Abis a un passo dalla top ten a InzellAlla Max Aicher Arena di Inzell sono scattati i mondiali Junior 2026 di speed skating, con una prima giornata intensa che ha assegnato subito i...

Speed skating, Lorenzo Minari a ridosso della top ten anche nei 1000 ai Mondiali JuniorProseguono alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella seconda giornata spazio ai 1000 per uomini e...

Altri aggiornamenti su Mondiali Junior.

Argomenti discussi: Pista lunga, Mondiali junior Inzell: tre ingressi nella top-20 per i pattinatori italiani - FISG.

Speed skating, Lorenzo Minari a ridosso della top ten anche nei 1000 ai Mondiali JuniorProseguono alla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella seconda giornata spazio ai 1000 per uomini e ... oasport.it

Speed skating, Lorenzo Minari sfiora la top ten sui 1500 ai Mondiali JuniorAlla Max Aicher Arena di Inzell, in Germania, si aprono i Mondiali junior 2026 di speed skating: nella prima giornata vengono assegnati i titoli sui 500 e ... oasport.it