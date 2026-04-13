Taekwondo Bollate protagonista ai Campionati italiani

A Bollate, l'Asd Elite Taekwondo ha ottenuto risultati significativi ai Campionati italiani di taekwondo. La squadra locale ha partecipato alla competizione nazionale, portando a casa medaglie e riconoscimenti. L'evento si è svolto in diverse categorie con atleti provenienti da tutto il paese, evidenziando la crescita e la preparazione del team di Bollate nel settore. La partecipazione si è conclusa con unbilancio positivo per la società sportiva.

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