Al Palazzetto dello Sport di Anzio si sono svolti i Campionati Italiani Junior di Taekwondo dedicati alle cinture nere. La società mesagnese New Marzial – Team Baglivo ha conquistato il primo posto nella classifica a squadre, dimostrando la propria competitività in questa gara nazionale. L’evento ha riunito atleti provenienti da diverse regioni in un torneo che ha visto numerosi incontri tra giovani praticanti.

Il Palazzetto dello Sport Anzio ha ospitato i Campionati Italiani Junior di Taekwondo per le cinture nere, un evento che ha la società mesagnese New Marzial – Team Baglivo salire sul gradino più alto della classifica a squadre. La vittoria è stata ottenuta da Gabriele Rossto, Alessandro Marinelli, Gian Filippo Bellino e Sofia Frassica, atleti che hanno dimostrato una preparazione tecnica superiore durante gli incontri svoltisi il 7 e l’8 marzo. La competizione si è caratterizzata da combattimenti intensi e da un’atmosfera carica di adrenalina, dove i portacolori della New Marzial sono riusciti a distinguersi grazie alla loro dedizione. Dietro queste vittorie si cela un lungo percorso fatto di allenamenti costanti e sacrifici quotidiani, elementi fondamentali per raggiungere il successo sportivo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Taekwondo: New Marzial trionfa ai Campionati Italiani Junior

Articoli correlati

Taekwondo, campionati italiani junior cinture nere: la “New Marzial” si Laurea campione d'ItaliaLa società: "Un successo frutto di impegno e dedizione perché dietro a queste vittorie si cela un lungo percorso di allenamenti e sacrifici” MESAGNE...

Leggi anche: Due atleti del Team Nuzzo ai Campionati italiani Junior e Senior under 21 di taekwondo

Campionati Italiani Taekwondo Senior Messina 2025 - DAY 3 CAMPO 2