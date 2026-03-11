Taekwondo | Franchi bissa il bronzo ai Campionati Italiani

Lorenzo Franchi ha ottenuto un bronzo ai Campionati Italiani Junior di taekwondo, portando a casa un risultato importante per la squadra di Taekwondo Arezzo. La competizione si è svolta nelle ultime settimane e ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da diverse regioni. Franchi ha affrontato diverse sfide sul tatami, dimostrando abilità e determinazione durante tutta la gara.

Il bronzo conquistato da Lorenzo Franchi ai Campionati Italiani Junior di taekwondo rappresenta un traguardo significativo Taekwondo Arezzo. L'atleta, nato nel 2009 e specializzato nella categoria dei -55kg delle cinture nere, ha raggiunto il podio durante la manifestazione svoltasi ad Anzio. La vittoria è stata ottenuta dopo aver superato tre avversari provenienti da Calabria, Liguria e Lazio, arrestandosi solo nella semifinale contro il siciliano Antonino Maggio. Questo risultato non è isolato ma conferma una costanza che vede Franchi bissare le medaglie di bronzo già vinte nel 2025. La preparazione avviene stabilmente presso la palestra del Liceo "Redi di Arezzo sotto la guida del maestro Andrea Rescigno.