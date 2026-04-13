Svolta storica | la prima allenatrice di un club maschile in un campionato top europeo

In una svolta storica nel calcio europeo, una donna ha ricoperto per la prima volta il ruolo di allenatrice in un club maschile di un campionato di alto livello. Dopo anni di esclusione, la sua nomina ha attirato l’attenzione di media e appassionati. Marie-Louise Eta, finora sconosciuta ai più, ha preso il comando di una squadra di prima divisione, segnando un momento innovativo e inatteso nel panorama sportivo.

È accaduto, è successo davvero. Il muro che appariva di vetro infrangibile si è incrinato e dalle crepe si è affacciata lei, Marie-Louise Eta, nome sconosciuto ai più fino ad oggi, Giovanna d’Arco calcistica da qualche ora. Media e social impazziscono. Tutti a disquisire di una decisione tellurica: è la prima allenatrice di un club maschile che milita in uno dei campionati top 5 (Italia, Francia, Inghilterra, Spagna, Olanda), l’Union Berlino. Precipitata in una vorticosa crisi di risultati - fatali le recenti sconfitte contro Werder Brema, Bayern e Heidenheim - che hanno generato un pericolante undicesimo posto in classifica (a quota 32 punti), la società ha deciso di commiatarsi dal tecnico Steffen Baumgart.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Svolta storica: la prima allenatrice di un club maschile in un campionato top europeo Union Berlino, svolta storica: Marie-Louise Eta prima allenatrice in BundesligaSvolta storica in Germania e nel calcio europeo: l’Union Berlino ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Marie-Louise Eta, che diventa la... Leggi anche: Svolta epocale in Germania, Marie-Louise Eta allenatrice dell’Union Berlino: è la prima donna nei top 5 campionati europei