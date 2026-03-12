Sicurezza nei locali pubblici L' incontro formativo di Ascom

Un incontro formativo organizzato da Ascom si è concentrato sulla sicurezza nei locali pubblici, coinvolgendo imprenditori del settore. Durante l’evento sono stati presentati aspetti pratici e procedure da seguire per migliorare la sicurezza nei pubblici esercizi. La discussione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle imprese e degli enti preposti, con l’obiettivo di approfondire le misure di tutela e i comportamenti corretti da adottare.

La sicurezza nei pubblici esercizi torna al centro dell’attenzione con un appuntamento dedicato agli imprenditori del settore. Confcommercio promuove l’incontro “Il mio locale è sicuro? Tutto quello che c’è da sapere”, in programma martedì 17 marzo alle ore 15 nella sede di Arezzo, in via XXV Aprile 12. L’obiettivo è fornire indicazioni chiare e aggiornate sulle normative antincendio, sui titoli autorizzatori necessari e sugli adempimenti richiesti per l’organizzazione di serate di intrattenimento all’interno di bar, ristoranti e locali aperti al pubblico. Un momento di approfondimento concreto per aiutare le imprese a operare nel pieno rispetto delle regole, evitando sanzioni e criticità. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

