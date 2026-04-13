Caos a Linate easyJet lascia a terra 120 persone Malori tra i passeggeri La compagnia | Colpa dei controlli di frontiera

Oggi all'aeroporto di Milano Linate si sono verificati disagi per circa 120 passeggeri in attesa di partire con un volo diretto a Manchester. La compagnia aerea ha attribuito il problema ai controlli di frontiera, che hanno causato ritardi e alcune persone si sono sentite male durante l’attesa. La situazione ha creato confusione tra i viaggiatori, molti dei quali sono rimasti bloccati senza poter partire come previsto.

Milano, 13 aprile 2026 – Circa 120 persone lasciate a terra all' aeroporto di Milano Linate, per un volo diretto a Manchester. Caos, lamentele e anche diversi malori tra i passeggeri, molti dei quali hanno accusato problemi di stomaco e sensazione di svenimento. Il tutto a causa di controlli di frontiera lenti e prolungati, la cui gestione è stata quantomeno rivedibile. Lo scenario di assoluto disagio è andato in scena domenica 12 aprile nell’aeroporto meneghino. Qui, il volo easyJet EJU5420 sarebbe dovuto decollare alle 11, ma alle 11.52, con quasi un'ora di ritardo, è partito lasciando indietro decine di viaggiatori ancora in coda al controllo passaporti.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caos a Linate, easyJet lascia a terra 120 persone. Malori tra i passeggeri. La compagnia: “Colpa dei controlli di frontiera” Caos a Linate: il nuovo sistema biometrico blocca 120 passeggeriIl caos operativo all’aeroporto di Milano Linate ha trasformato la mattinata di lunedì 13 aprile in un incubo logistico per decine di passeggeri,... Controlli dei carabinieri: identificate 120 persone, 13 denunce. Cinque persone rifiutano l’alcoltestQuattro giovani, tutti residenti nella provincia di Rimini, sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti I...